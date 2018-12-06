Van'da Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

06 Aralık 2018 Perşembe 09:57



06 Aralık 2018 Perşembe 09:57

Van'ın Erciş ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup haklarında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranma kaydı bulunan M.Ş.A. ve H.A. isimli 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Yapılan sokak ve güvenlik kamera çalışmaları sonucu; 4 Aralık 2018 günü Vanyolu Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda M.Ş.A. ve H.A. isimli 2 firari şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir" denildi. - VAN