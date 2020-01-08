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Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı"nın da aralarında bulunduğu 12 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 12 yıl 6 arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

08.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:36 Van'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı"nın da aralarında bulunduğu 12 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 12 yıl 6 arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ yapılanmasında yar aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 sanıkla ilgili davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Bazı tutuksuz sanıkların katılmadığı, bazılarının da SEGBİS'le bağlandığı duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanıklardan örgütün sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Nurettin Akyıldız'a 12 yıl 6 ay, diğer 11 sanığa da 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kentte örgütün yönetim seviyesinde bulunduğu değerlendirilen sanıkların, 15 Temmuz'dan sonra yeni bir yapılanma içine girdikleri belirtilmişti.
Şifreli haberleşme programlarını kullanan sanıkların, terör örgütüyle bağlantılı olanların örgütten kopmamalarını ve örgütsel faaliyetlerini devam ettirmelerini sağlamak amacıyla değişik zaman ve aralıklarda sosyal faaliyetler düzenledikleri, haklarında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması ve kovuşturması" bulunanları motive etmek amacıyla ev ziyaretlerinde bulundukları ve maddi yardım yaptıkları iddia edilmişti.

Başsavcı, Van, Güncel

Kaynak: AA

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