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Van'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 10 ölü, 25 yaralı

Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

18.07.2019 13:17 Van
Van'ın Erçek Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan 76 AAC 296 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kırsal alanda etrafa savrulan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 göçmen hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı. - VAN
Kaynak: İHA
Erçek, Van, 3. Sayfa

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