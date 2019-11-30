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Van'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanı

VAN'da, önceki akşam gökyüzünde görülen ışıklı cisim, kısa süreli paniğe neden oldu.

30.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:07Van'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanı

VAN'da, önceki akşam gökyüzünde görülen ışıklı cisim, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülenen belirsiz cisim, 3 dakika sonra gözden kayboldu.

Deniz Semo ve Erdal Özbek, önceki akşam evlerine yürürdükleri sırada gökyüzünde aniden beliren bir ışıklı cisim gördü. İkili, cep telefonlarıyla cismi görüntüledi. Yaklaşık 3 dakika ışık saçan cisim, gözden kayboldu.Deniz Semo, "Eve gitiiğimiz dırada aniden bir cismin gökyüzünde belirdiğini gördük. O anda biraz paniğe kapıldık. Ne olduğunu bilemedik. Arkadaşımla birlikte çektik. Bir süre sonra ışık dağılarak, kayboldu. Şaşkınlık içinde izledik" dedi. İlk gördüklerinde cismi yıldız zannettiklerini kaydeden Semo, "Göktaşı, füze veya yıldız olabilir diye düşündük. Ama ışığın o kadar geniş olması tuhaf geldi. Umarım ne olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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