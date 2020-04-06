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Van'da gönüllü gençler, sokağa çıkmaları kısıtlananlara kitap dağıttı

Van'ın Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kitap dağıttı.

06.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:27
Van'da gönüllü gençler, sokağa çıkmaları kısıtlananlara kitap dağıttı
Van 'ın Erciş Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kitap dağıttı.
Gönüllü gençler, ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar ve 20 yaş altındakilerin zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, merkezin kütüphanesinden aldıkları kitapları çantalara bırakarak evleri ziyaret eden gençler, sosyal mesafe kuralına uygun hareket ederek aileleri ziyaret etti.
Gençler, ziyaret ettikleri evlerde kitap okumanın yararını anlatarak vatandaşlara kitap hediye etti.
Sadık Simeklioğlu, evde kalarak kitap okuduğunu, gençlerin getirdiği kitapları da okuyacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Mehmet Fatih Koşar da "Kitapları okuyacağız ve tekrar kitap isteyeceğiz. Biz gençler sadece kendimiz için değil sevdiklerimiz için de evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
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