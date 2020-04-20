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Van'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Van'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldıVAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği için görevden alınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı "Görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği"...

20.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:15
Van 'da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği için görevden alınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı "Görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide
koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmalarla da 44'e yükseldi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı mahalleyi özel çalışma alanı olarak belirledi.
Başkale Kaymakamlığı tarafından 3 gün önce görevden aylınan Muhtar Mikail Duman hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı. Muhtar Duman hakkında "Görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek, 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesi ile soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)
Van’da görevden alınan o muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkale, Van, Güncel
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