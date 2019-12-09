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Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

09.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:38Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 10 Aralık'tan geçerli, 24 Aralık dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

Van, Güncel

Kaynak: AA

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