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Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama

VAN'da valilik kararıyla gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

24.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:50Van'da gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasaklama

VAN'da valilik kararıyla gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 25 Kasım ile 09 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 25/11/2019 tarihinden geçerli 09/12/2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, anket, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."



Van, Güncel

Kaynak: DHA

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