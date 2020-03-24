Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak - Haberler

Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak

Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:16
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak
Van 'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Van'ın coğrafi sınırları içindeki açık alanlarda, 24 Mart'tan geçerli 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haber 19:02: Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 19:00: Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 18:58: HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haber 18:56: Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber
Loading