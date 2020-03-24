Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici süreyle yasak
Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
24.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:16
Van 'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Van'ın coğrafi sınırları içindeki açık alanlarda, 24 Mart'tan geçerli 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Van'ın coğrafi sınırları içindeki açık alanlarda, 24 Mart'tan geçerli 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
Kaynak: AA