Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gümrük kaçakçılığı yapan ve nakleden şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi
'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, 6 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ş. isimli zanlı hakkında işlem yapıldı.
İpekyolu,Van
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:43