Van'da Hac Kayıtları Devam Ediyor

13 Aralık 2018 Perşembe 17:00



13 Aralık 2018 Perşembe 17:00

Yeni hizmet binasına taşınan Van İl Müftülüğüne hac kayıtları için başvuranlar, nezih bir ortamda numaratör sistemiyle numaralarını alarak işlemlerini yapıyor.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Müftüsü Nimetullah Arvas, her sene hac kayıt döneminde büyük yoğunluk ve uzun kuyruklar oluştuğunu hatırlatarak, "Bazen sıra beklemede sıkıntılar oluşuyordu. Bu da haliyle vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Biz de bundan muzdarip oluyorduk. Yeni hizmet binamıza geçtikten sonra elhamdülillah bu sorun ortadan kalktı. Sıra alma konusundaki sıkıntıları önlemek için de numaratör sistemine geçtik. Vatandaşlarımız numaratörden aldıkları numarayla kendilerine hazırlanan mekanda istirahat ederken bir taraftan da sırayla görevliler tarafından çağrılıp kolay ve zahmetsizce işlemlerini yapıyorlar. Vatandaşlar olumlu tepkilerini bizzat bildirdiler. Hac kayıtlarında bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu sistem, personelimizin de çok daha rahat ve verimli çalışmasını sağlıyor. Bu güzelliklerle hizmet edebildiğimizi görmek büyük mutluluk veriyor" dedi.Hac kayıtlarının 14 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini söyleyen Arvas, hac kuralarının da 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'de çekileceğini sözlerine ekledi. - VAN