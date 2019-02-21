Van'da Halk Oyunları Yarışmaları

Kaynak: AA

Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenen Halk Oyunları Yarışmasında Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce desteklenen, Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Kültürümle Sağlıklı Yaşıyorum Projesi" kapsamında halk oyunları yarışmaları düzenlendi.19 Şubat'ta Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda yapılan yarışlarda Gevaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi Gençler A karma kategorisinde ikinci oldu.