Van'da halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
12.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:58
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, duraklar, çocuk parkları ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye ekiplerince kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Otobüs ve terminallerde dezenfekte işlemlerini sürdüren ekipler, umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve X-Ray cihazlarına kadar her yeri ilaçlayarak, virüslerin bulaşma riskini en aza indirmeye çalışıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Adil Allahverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Ekiplerin bir ay önceden dezenfekte çalışmalarına başladığını anlatan Allahverdi, şunları kaydetti:
"Tüm dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu koronavirüse karşı belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak sürdürüyoruz. 7 gün 24 saat merkez ve ilçelerimizin tamamında toplu taşımanın yapıldığı, toplu yaşamın olduğu, okullar, camiler, lavabolar, tuvaletleri dezenfekte ettik. Otogarda da aşırı araç ve insan sirkülasyonu söz konusu. Bu kapsamda ekiplerimizle otogarın bütün ünitelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Otobüs ve taksilerde ilaçlama yaptık. Çalışmalarımız devam edecek."
Belediye ekiplerince kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.
Otobüs ve terminallerde dezenfekte işlemlerini sürdüren ekipler, umumi tuvaletler, çocuk oyun alanları, bekleme koltukları, zemin ve X-Ray cihazlarına kadar her yeri ilaçlayarak, virüslerin bulaşma riskini en aza indirmeye çalışıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Adil Allahverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüse karşı tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Ekiplerin bir ay önceden dezenfekte çalışmalarına başladığını anlatan Allahverdi, şunları kaydetti:
"Tüm dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu koronavirüse karşı belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak sürdürüyoruz. 7 gün 24 saat merkez ve ilçelerimizin tamamında toplu taşımanın yapıldığı, toplu yaşamın olduğu, okullar, camiler, lavabolar, tuvaletleri dezenfekte ettik. Otogarda da aşırı araç ve insan sirkülasyonu söz konusu. Bu kapsamda ekiplerimizle otogarın bütün ünitelerinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Otobüs ve taksilerde ilaçlama yaptık. Çalışmalarımız devam edecek."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi