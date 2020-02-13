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Van'da hamile kadının imdadına ekipler yetişti

Van'ın Erciş ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

13.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:32Van'da hamile kadının imdadına ekipler yetişti

'ın Erciş ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Mahallesi Çakıl mezrasında doğum sancıları başlayan 26 yaşındaki Nazan Baran'ı hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Hastayı almaya giden ambulans, mezraya 15 kilometre kala tipi nedeniyle kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulansı kurtardı.

Yoğun kara rağmen yolu açan ekipler, sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.

Evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erciş Belediyesi iş makinesi operatörü Erkan Görmüş, 6 saatlik çalışma sonucunda hamile kadının hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Kara saplanan ambulansı kurtardıklarını anlatan Görmüş, kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı bölgede uzun uğraşlar sonucu hastaya ulaştıklarını belirtti.


Kızılören, Van, Güncel

Kaynak: AA

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