Van'da Hasta Kurtarma Operasyonu

Van
'ın Özalp
ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 14 kilometre uzaklıktaki Kırkçalı Mahallesi'nde rahatsızlanan 12 yaşındaki Yunus Emre Matpay'ın yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle ambulansla mahalleye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE ekiplerinden yardım istedi.
Olumsuz hava koşullarına rağmen mahalleye giden UMKE ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Matpay'ı evinden alarak sağlık ekibine ulaştırdı.
Özalp,Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi,Van
09 Aralık 2018 Pazar 15:26