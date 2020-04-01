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Van'da hastanede sağlıkçılar içen siper maske üretimine başlandı

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcı ile siper maske üretimine başlandı.

01.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:44
Van'da hastanede sağlıkçılar içen siper maske üretimine başlandı

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcı ile siper maske üretimine başlandı. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanenin Tıbbi Cihaz Onarım ve Kalibrasyon Atölyesi'nde günde 2 yazıcıyla 20 maske üretildiği söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'yi de etkileyen koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kendi sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siper maske üretimine başlandı. Hastanenin Tıbbi Cihaz Onarım ve Kalibrasyon Atölyesi'nde günde 20 maske üretimi yapılıyor. Hastane doktorları tarafından temin edilen şeffaf asetrad kağıtı, kapı süngeri ve katı atıklardan yapılan korucuyu maskeler, ilk etapta koronavirüsün yayılmasını engellemek için büyük mücadele veren hastane personeli, daha sonra da ilçe hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz verilecek.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek Türkiye'yi de etkilediğini hatırlattı. Başhekim Çelik, koronavirüs ile mücadele için Türkiye'de birçok hastane, kurum ve firmanın koruyucu malzeme üretimi yaptığını söyleyerek, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak da kendi imkanlarımızla, ekip arkadaşlarımızın tasarımıyla 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Bu yazıcımızla şu anda kendi siperliklerimizi üretiyoruz. Bu siperlik yüz korumak için takabiliyoruz. Burada diğer hastanelerimizden farklı olarak sadece hammaddeyi alıyoruz" dedi.

'3 BOYUTLU YAZICI GELİŞTİRDİK'

Başhekim Çelik, 3 boyutlu yazıcıyı hastane bünyesinde geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biyo Medikal Atölyemizde, mühendisimizin denetiminde maskeler üretmekteyiz. Malzemeleri doktor arkadaşlarımız farklı yerlerden, bazıları da atık malzemelerden bir araya getirilerek yapılmış. Arkadaşlarımız yazılım kodlamayı da biliyor. Kendileri de kodlamasını yaparak 3 boyutlu yazıcıyı kendi imkanlarıyla yaptılar. Bu yazıcıyı biz bir yerden almadık. Kendimiz geliştirdik. Bir yazıcıda günlük 10 maske çıkıyor. Hastanemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra talep olursa ilçe hastanelerine ve üniversite hastanesine de ücretsiz vereceğiz."

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan ise, 3D yazıcının nasıl çalıştığını anlatarak, üretim aşamalarını gösterdi. Hastaneye gelenlerin ise ateşleri ölçüldükten sonra giriş binaya yaptıkları görüldü.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Van, Güncel
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