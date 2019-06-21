21.06.2019 09:31
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Van'da hava destekli terör operasyonu

Van

Van'ın Başkale ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda araziye gömülü çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van 'ın Başkale ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda araziye gömülü çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik planlanan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalında 20 Haziran 2019 tarihinde hava destekli icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Halil Gezgin Operasyonunda, araziye gömülmüş vaziyette; 3 adet sırt çantası, 2 adet telsiz, 3 adet yelek, 7 adet battaniye, 4 adet güneş paneli, 2 adet tüp, 12 adet jelikan, 1 adet met, 1 adet ocak, 200 kilogram küp şeker, 120 kilogram kuru fasulye, 49 kilogram tuz, 10 kilogram tahin-pekmez, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 47 kilogram çay, 6 kilogram helva, 5 kilogram zeytin, 60 kilogram ayçicek yağı, 60 kilogram silah yağı, 7 adet çakmak gazı, 4 kilogram ikramlık şeker, 1 çift ayakkabı, 11 karton sigara, 1 adet çamaşır ipi, 20 kilogram makarna, 18 kilogram salça, 4 kilogram reçeli, 17 kilogram peynir, 1 kilogram toz deterjan, 11 adet strafor, 20 litre mazot, 1 adet çanta, 1 adet kadın montu bulundu.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı. - VAN
Kaynak: İHA
Başkale , Van , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:21İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı...
11:19Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
11:17Karısını boğarak öldüren kocaya müebbet hapis cezası
11:15Kocaeli'de işten çıkartılan şahıs fabrika önünde ateş açtı: 2 yaralı
11:12İzmir'de konteynerde bebek cesedi bulundu
11:07Uyuşturucuyu elektrik saatine sakladılar
11:06Vietnam'da doğal felaketlerden 23 kişi öldü ya da kayboldu