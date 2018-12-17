Van'da "Hayatın Renkleri Solmasın" Eğitimi

Kaynak: AA

Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından organize edilen Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) kapsamında yürütülen "Hayatın Renkleri Solmasın" bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmeye başlandı.DAKA Eğitim Salonu'nda İstanbul Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından verilen eğitimde madde bağımlılığıyla mücadele üzerinde duruldu.Eğitimle ilgili bilgi veren Ögel, Hayatın renkleri solmasın derneğinin daveti üzerine Van'a geldiğini, buradaki amaçlarının bağımlılığı hem önlemek hemde tedaviye uygun yeni modelleri geliştirmek olduğunu söyledi.Van'da bunu yaygınlaştırarak temel amacın bir kapasite geliştirerek ilerde Van'a çok daha iyi hizmet sunmasını sağlamak olduğunu belirten Özgel, "Bu eğitimlerin aslında iki tane temel amacı var. Birincisi önlemeyi öğretmek, ikinci müdahale etmek, aslında bu beş günlük eğitim sırasında biz bağımlılık yapan tüm noktalara değinmek istiyoruz. Alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bunlar ülkemizde en çok görülen ve en çok sorun yaratan ve karşılaştığımız bağımlılık sorunlarıdır. Bunların tedavisi ve önlenmesi açısından neler yapabiliriz bunlar üzerinde çalışacağız. Buradaki asıl amacımız tüm alanlarda bağımlılıkta biz nasıl bir önleme ve destek hizmetleri geliştirebiliriz konusunda hep birlikte çalışmak." dedi.