Haberler» 3. Sayfa» Haber

Van'da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi toprağa verildi.

05.08.2019 18:20 Van'da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi toprağa verildi.

İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi mevkiinde tali yolda 18 Temmuz 2019 günü G.S. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 76 AAC 296 plaka sayılı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 16 kaçak göçmen hayatını kaybetmişti. Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve 15 günlük yasal bekleme süresince yakınları tarafından alınmayan kaçak göçmenlerin cenazeleri, Van Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki kimsesizler mezarlığında yan yana defnedildi. - VAN

İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:10   İki gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazasında sanığın sözleri babayı çileden çıkardı
19:06   Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
19:03   Şanlıurfa'da bahçeye çöp atma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı
19:01   Malatya'da kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı
19:00   Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
18:55   Ankara'da yasa dışı eylem yapan gruba müdahale: 25 gözaltı
18:52   Ayvalık'ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangını