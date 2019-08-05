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Van'da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi toprağa verildi.

05.08.2019 18:35 Van'da hayatını kaybeden 16 kaçak göçmen toprağa verildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi toprağa verildi. İpekyolu ilçesi Ilıkaynak Mahallesi mevkiinde tali yolda 18 Temmuz 2019 günü G.S. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 76 AAC 296 plaka sayılı minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 16 kaçak göçmen hayatını kaybetmişti. Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve 15 günlük yasal bekleme süresince yakınları tarafından alınmayan kaçak göçmenlerin cenazeleri, Van Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Kaçak göçmenlerin cenazeleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki kimsesizler mezarlığında yan yana defnedildi.
(İHA)

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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