Haberler » Güncel » Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıVAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında, hayvan pazarında kavga çıktı.

07.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:16
'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
VAN'ın ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında, hayvan pazarında kavga çıktı. Kavgada tabancayla vurulan İbrahim Korkmaz (35) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Erciş'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki grup, hayvan pazarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İbrahim Korkmaz (35) ile 2 kişi, tabancayla vuruldu. Kavga ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İbrahim Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Van'da, hayvan pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

kavga, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18   Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu yanlışlıkla öldürüldü - Haber
18:18   Avustralya'da 10 bin yabani deve vurularak itlaf edilecek - Haber
18:17   Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı - Haber
18:17   Spor ittifak holding konyaspor - altınordu: 2-1 - Haber
18:12   İzmir Demokrasi Üniversitesi şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı unutmadı - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:19:04