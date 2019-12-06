Haberler » Güncel » Van'da HDP'li belediye başkanlarına gözaltı - Haber

Van'da HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.

06.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:16
'ın HDP'li , ve Muradiye belediye başkanları, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 5 şüpheliye yönelik; 06 Aralık 2019 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Müdürlüğü, Başkale, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda HDP'li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, sözde Muradiye Belediye eşbaşkanı Leyla Balkan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve sözde Özalp Belediye eşbaşkanı Dilan Öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi" denildi.
(İHA)
Van'da HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

Halkların Demokratik Partisi, Başkale, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18 Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:18 Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak - Haber
11:17 Ailesi ve arkadaşları Ceren'i mezarında ziyaret etti -(AKTÜEL) - Haber
11:17 Gördükleri olay sonrası kampanya başlatıp gönülleri sarıyorlar - Haber
11:16 FLAŞ - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
6.12.2019 11:20:23