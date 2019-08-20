Haberler» Güncel» Haber

Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

VAN'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasını basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi.

20.08.2019 16:16 Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
VAN'da,  Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın görevden alınmasını basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis izin vermedi. HDP'li grup, ısrarını sürdürünce, ekipler müdahalede bulundu.
HDP'li grup, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Geniş güvenlik önlemleri alınan Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan gruba polis, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini bildirerek, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, dağılmayan gruba müdahale etti.
Şehrin en işlek caddesindeki müdahale sırasında HDP'liler ara sokaklara kaçtı. Göstericiler ile polis arasındaki kovalamaca bir süre devam etti. Polis helikopteriyle de havadan takip edilen olaylar sırasında gözaltılar olduğu belirtildi.



Halkların Demokratik Partisi, Polis, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:29   Ordu Kent Konseyi Başkanlığına Ömer Aydın seçildi
17:28   İtalya Başbakanı Guiseppe Conte istifa edeceğini açıkladı
17:28   Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor
17:28   Adana'da astsubayın eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmesi
17:28   Japonya ve Çin dışişleri bakanları bir araya geldi
17:27   5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi
17:27   Yangınla Mücadele Şube Müdürü Dursun: İzmir'deki yangın kısmen kontrol altına alındı