Haberler » Güncel » Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi - Haber

Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan 2 külçe altın ele geçirildi.

14.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:08Van'da, Hitit ve Urartu dönemine ait 4 kilo kültçe altın ele geçirildi

VAN'ın ilçesinde, yolcu otobüsünde bir kişinin valizinde yapılan aramada Hitit ve Urartu dönemine ait toplam ağırlığı 4 kilo olan 2 külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'in Aşağıışıklı Mahallesi'nde Hitit- Urartu dönemlerine ait 2 adet külçe altının batı illerine kaçırılacağının bilgisi üzerine harekete geçti. Bunun üzerine yolcu otobüsünde, şüpheli bir kişiye ait valizde arama yapıldı. Yapılan aramada, Hitit ve Urartu dönemlerine ait olduğu belirtilen biri 1 kilo, diğeri 3 kilo olan 2 adet külçe altın ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 21:41:18