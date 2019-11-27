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Van'da husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

27.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:48Van'da husumetli aileler barıştırıldı
'ın ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 4 ay önce Yücebaş ve Keremoğlu aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Mollakasım Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi.
Eski Van Mustafa Kaçmaz ve Ertuşi Aşireti ileri geleni İskender Ertuş ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.
Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin eden taraflar, ardından yemek yedi.

Kaçmaz, burada yaptığı konuşmada, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

İki komşu arasında çıkan kavganın istenmeyen sonuçlara vardığını ve bir kişi öldüğünü aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:
"Karşılıklı bu işi sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur, dinimizde de caiz değildir. Bu konuda birlik ve beraberliği sağlamak için hep birlikte bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük. Bu işin sonunun kardeşliğe dönüştürmek için buradayız."
Ertuş da anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, böyle hayırlı bir işe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Milletvekili, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

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