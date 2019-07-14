14.07.2019 15:22
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Van'da 'huzur' uygulaması

Van

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nca 387 kişilik personelle kentte huzur uygulaması gerçekleştirildi.

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nca 387 kişilik personelle kentte huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 bin 464 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 4 bin 998 araç kontrol edildi.
Türkiye genelindeki huzur ve güven uygulaması, eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Kentte oluşturulan 37 uygulama noktasında, 387 kişilik jandarma personeliyle yapılan denetimlerde; 7 bin 464 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 4 bin 998 araç kontrol edildi. Eksikleri tespit edilen 49 sürücüye, toplam 11 bin 272 TL idari para cezası uygulandı, 11 araç ise trafikten men edildi. Yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 59 kaçak göçmen de yakalanırken, kontrollerde 232 gram metamfetamin ile 100 gram esrar ele geçirildi. Yetkililer, halkın huzur ve güven içinde günlük hayatlarının devam etmesi için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.


- Van
Kaynak: DHA
Jandarma, Huzur, Van, Güncel

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