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Van'da ihtiyaç sahiplerine "sosyal kart"

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için "sosyal kart" çıkarttı.

31.10.2019 13:46Van'da ihtiyaç sahiplerine
Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için "sosyal kart" çıkarttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentteki
dezavantajlı aileler için çalışma başlattı.
Bu kapsamda limiti 350 lira olan sosyal kart uygulaması başlatan ekipler, kartları ihtiyaç sahibi 100 aileye dağıttı.
Ayrıca belediyeye başvuran 34 aileye de 53 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın, amaçlarının kentteki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu söyledi.
Çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade eden Akın, "Her ay Büyükşehir Belediyemiz
tarafından bu kartlara aile birey sayısına göre para yatırılıyor.
Ailemiz de anlaşmalı marketlere giderek alışverişini istediği gibi gönül
rahatlığıyla yapabiliyor. Ailelerimiz şu anda bu uygulamadan oldukça
memnun." dedi.

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: AA

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