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Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

25.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:46

Van 'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA VAR

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güveçli Mahallesi'nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan kavgada 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 8 vatandaşımız da yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı" denildi.

Van’da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler : kavga, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Güncel

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İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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Yorumlar (2)
GURBETCİ:Devlet derhal butun silahlari toplamali. Sokakta yuruyenler aranmali ve bicak veya diger kesici alet bulunduruyorsa derhal el konulmali ve ceza verilmeli. Bu ne yahu, onune gelen bicak silaha davraniyor. Texasa dondu ulke iyicene
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PESİMİST:texasa dönmedi zaten hep böyleydi.
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