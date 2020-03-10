Van'da iki ayda 142 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'da iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.
10.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:48
Van 'da iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında 170 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 240 kişiden 8'i tutuklanırken, 232'si hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-29 Şubat tarihleri arasında 170 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 142 bin 581 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 240 kişiden 8'i tutuklanırken, 232'si hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Van, Güncel
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