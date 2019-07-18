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Van'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

18.07.2019 17:58 Van
VAN- Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Van-Erciş karayolunun 25 kilometresindeki Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. Erciş istikametinden Van'a gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 55 ABG 402 plakalı otomobil, önündeki seyir halinde olan ve ayrı şeritte dönüş yapan 65 MA 033 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulaslarla Van'daki çeşitli hastanelere kardırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA
Erciş, Van, Güncel

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