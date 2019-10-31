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Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

Van kırsalında düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

31.10.2019 19:38Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
Van kırsalında düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda iki teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van, Güncel

Kaynak: AA

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