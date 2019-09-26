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Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu

Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim olduVAN - Van'ın Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubu, ailesi ve jandarmanın iknası sonucu teslim oldu.

26.09.2019 21:27
Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu
VAN - Van'ın Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubu, ailesi ve jandarmanın iknası sonucu teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen Van ili Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubunun, 25 Eylül 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu

Saray, PKK, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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