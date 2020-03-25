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Van'da imar ve şehircilik toplantısı yapıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında imar ve şehircilik toplantısı gerçekleştirildi.

25.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:01
Van'da imar ve şehircilik toplantısı yapıldı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında imar ve şehircilik toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeleri ve Erciş 'in imar ve şehircilik konularının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.
Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra¸ Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Edremit, Erciş, İpekyolu ve Tuşba Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının atıldığı toplantıda, 20 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Kanunundaki değişiklikler konuşuldu.
Parsel bazlı tadilatların kanuni olarak ortadan kalkması, çevre yolu etabını ilgilendiren bölgelerin imar planları ve imar uygulamaları ile merkez ilçelerin imar planlarında ticari sirkülasyonların artacağı caddelerde plan revizesi kararlarının alındığı toplantıda, yeni imar yollarının açılması kararlaştırıldı.
Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da ilçede yürütülen imar çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.
İmar sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmaların uygulamaya konulması için birimlere gerekli talimatları veren Bilmez, kentin gelişimi için önemli olan imar ve şehircilikle ilgili sorunların çözümü için bu toplantıların düzenli yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Emin Bilmez, Erciş, Van, Güncel

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