Van'da inci kefali göçü devam ediyor

Van
'da endemik bir tür olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü
'nden tatlı sulara göçünü sürdürüyor.Erciş
ilçesindeki Deli Çay
'da göç eden yüz binlerce balığın zorlu yolculuğu izleyenleri büyülüyor.Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş
, yaptığı açıklamada, akademik ve saha çalışmaları neticesinde inci kefalinin sayısında artış yaşandığını belirtti.
İnci kefalinin 8 bin yıldır Van Gölü'nden tatlı sulara göç ettiğini anlatan Akkuş, bu balığın ekoturizme önemli katkı sağladığını kaydetti.
Ziyaretçilerden Neslişah Oral Toytok da inci kefali göçünü izlemek için Trabzon
'dan geldiğini belirterek, "Burada bir doğa olayına şahitlik ediyoruz. Balıkların yaşam mücadelesi ve martıların beslenme mücadelesi harika bir doğa olayı." dedi.
Esef Hakan Toytok da balık göçünün dünyanın her yerinden insanların gelip görmesi gereken bir doğa olayı olduğunu ifade etti.
Kaynak: AAVan Gölü
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