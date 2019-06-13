13.06.2019 16:56
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Van'da inci kefali göçü devam ediyor

Van'da endemik bir tür olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden, Norveç'teki somon balıkları gibi tatlı sulara göç ediyor.

Van'da endemik bir tür olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden, Norveç'teki somon balıkları gibi tatlı sulara göç ediyor.
Erciş ilçesindeki Deli Çayı'nda göç eden milyonlarca balığın zorlu yolculuğu izleyenleri büyülüyor.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, akademik ve saha çalışmaları neticesinde inci kefalinin sayısında artış yaşandığını belirtti.
İnci kefalinin 8 bin yıldır Van Gölü'nden tatlı sulara göç ettiğini anlatan Akkuş, inci kefalinin eko turizmine önemli katkı sağladığını kaydetti.
Ziyaretçi Neslişah Oral Toytok da inci kefali göçünü izlemek için Trabzon'dan geldiğini belirterek, "Burada bir doğa olayına şahitlik ediyoruz. Balıkların yaşam mücadelesi ve martıların beslenme mücadelesi harika bir doğa olayı." dedi.
Esef Hakan Toytok da inci kefali göçünün büyüleyici olduğunu, dünyanın her yerinden insanın gelip görmesi gereken bir doğa olayı olduğunu ifade etti.Van'da inci kefali göçü devam ediyor
Kaynak: AA
Van Gölü, Van, Güncel

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