Van'da İran sınırından yurda sokulan 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırında atlarla yurda sokulan 55 kilogram eroin ele geçirildi.
07.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:08
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bölgede, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA