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Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu

Van'ın Edremit ilçesinde İranlı turistler düzenlenen Moein konseri ile coştu.

07.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:48 Van'da İranlı turistler Moein konseri ile coştu
Van'ın Edremit ilçesinde İranlı turistler düzenlenen Moein konseri ile coştu.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen konsere İranlı turistler yoğun ilgi gösterdi. 1979 İran İslam Devrimi'nin ardından ABD'ye yerleşen ve ülkesine girişi yasaklanan Moein, binlerce İranlı turistin ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konsere gelen İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle Moein'e büyük ilgi gösterdi. Saat 21.00'de başlayan konserde sanatçının seslendirdiği şarkılarla kimi zaman dans eden İranlı turistler, kimi zaman da gözyaşlarına hakim olamadı.

Moein'i çok sevdiklerini ifade eden İranlı turistler, Van'da böyle bir konserin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. - VAN

Nur Tatar, Edremit, İran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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