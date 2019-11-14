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Van'da 'İş Sağlığı ve Güvenliği' toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesinde 'İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı' yapıldı.

14.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:04Van'da 'İş Sağlığı ve Güvenliği' toplantısı
Büyükşehir Belediyesinde 'İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı' yapıldı.

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantı, Genel Yardımcısı Salih Allahverdi başkanlığında gerçekleşti. Daire başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındı. İş sağlığı ve güvenliğinde temel hedefin çalışanları korumak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak olduğu ifade eden Salih Allahverdi, iş kazası ve meslek hastalığı olasılıklarını en düşük seviyede tutmayı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini uluslararası standartlarda geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Toplantı, sahada yapılan çalışmaların anlatılması ile sona erdi. - VAN

Sekreter, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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