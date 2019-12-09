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Van'da 'Isıtan Eller' projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'Isıtan Eller' projesi kapsamında Van öğrenci yurtlarında kalan gençler, yaptıkları giysileri minik öğrencilere ulaştırdılar.

09.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:53Van'da 'Isıtan Eller' projesi
Gençlik ve Bakanlığı Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'Isıtan Eller' projesi kapsamında öğrenci yurtlarında kalan gençler, yaptıkları giysileri minik öğrencilere ulaştırdılar.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan kız öğrenciler, kurslarda yaptıkları atkı ve bereleri, 'Isıtan Eller' projesi kapsamında Tuşba ilçesi Şahgeldi Mahallesi İlkokulu öğrencilerine hediye ettiler. El emeği göz nuru örgüleri "Isıtan Eller" projesi kapsamında minik öğrencilere ulaştıran üniversiteliler, "Okulumuzdan arta kalan zamanlarımızı yurtlarımızda açılan el sanatları kurslarında değerlendiriyoruz. Yaklaşık iki aylık bir sürede ördüğümüz atkı ve bereleri gönüllülük faaliyeti ile köy okullarındaki öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün buradaki çocuklarımızın aldıkları hediyeler karşısında ne kadar mutlu olduklarını gördük. Onlarla birlikte bizlerinde içi ısındı. Gönüllülük projelerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.

Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Isıtan Eller" projesi kapsamında minik öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Müdürlüğümüze bağlı yurtlarda kalan gençlerimiz için, okullarının yanı sıra sosyal ve kişisel becerilerini arttırmaları için kurslar açmaktayız. Bu kurslarımız arasında el sanatları kursumuzda var. Kız öğrencilerimiz de kurslar süresince ördükleri kışlık giysileri her yıl bir köy okulumuza ulaştırmaktadırlar. Bugün de Şahgeldi mahallemizdeki öğrencileri ve öğretmenleri ziyaret ettik. Gençlerimiz ördükleri giysileri minik öğrencilere giydirerek o mutluluğu yaşamış oldular. 1997-1998 yıllarında öğretmenlik yaptığım okula gelerek, okuttuğum öğrencilerimin çocuklarıyla bir araya gelmek, onlarla kucaklaşmak benim için çok farklı anlam taşıdı. Tabi ki duygulanmamak da elde değil. Bu anlamda Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize proje içerisinde yer aldıkları ve benim eski günlerimi yad etmeme vesile oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllülük kapsamında köylerindeki minik öğrencilerin mutlu olduğunu dile getiren Şahgeldi Mahallesi Muhtarı Mehmet Berki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve gönüllü gençlere teşekkür etti.

Minik öğrencilerle bir süre okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçiren gençler, toplu fotoğraf çekiminin ardından okuldan ayrıldılar. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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