14.06.2019 11:36
Haberler»Güncel » Haber

Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandıVan'da Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik önündeki törene Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, askerler ve polisler katıldı. Tuğgeneral Özfidan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Jandarmanın kuruluşunun 180. yıl dönümü etkinlikleri, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.Van'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
Kaynak: DHA
van, jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23 Celalettin Ekinci: "Üniversite sınavı her şeyin sonu olan bir kader değildir"
13:23 Tutak'ta hüzünlü karne töreni
13:23 Karnelerini alan öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
13:23 İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı
13:23 Okullarda karne heyecanı
13:23 Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi
13:22 23 Haziran İstanbul seçimleri: Google'a göre hangi aday daha 'popüler'?
13:22 Halk eğitim merkezinde yılsonu sergisi düzenledi
13:22 İspanya'nın kamu borcunda rekor
13:21 Yılın iş insanları ödülleri sahiplerini buldu
13:21 Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
13:21 KDK geçen yıl 17 bin 507 şikayeti karara bağladı
13:21 Seyir halindeki otobüs alev aldı, vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti
13:20 Milletvekili Dülger'in okulların tatile girmesiyle ilgili mesajı