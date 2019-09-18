Haberler » Güncel » Haber

Van'da jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri bulundu.

18.09.2019 10:18Van'da jandarma ve MİT'ten PKK operasyonu
Van'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Van Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığının katkılarıyla Çatak ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
İlçenin Toyga Mahallesi Merkuşan ve Aruh yaylasında yürütülen "Kıran-Şehit GK Mahmut Esin" operasyonunda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Açıklamada, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Çatak, PKK, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23 Tuzla'daki yangından canlı yayındayız
12:23 Adana'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi
12:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin...
12:22 Eski Yargıtay üyesine hapis
12:22 Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti
12:22 ASÜ'nün ihtisaslaşmaya dair projesine AHİKA'dan destek
12:20 Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz"