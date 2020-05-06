Van'da jandarmadan trafik uygulaması
Van'da, Karayolu Trafik Haftası kapsamında "Evdeyim Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.
06.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:34
Her yıl mayıs ayının birinci haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlanırken, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ilin çeşitli denetim noktalarında hafta dolayısıyla hazırlanan broşürleri dağıttı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında eldiven ve maske ile uygulama yapan ekipler, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
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