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Van'da jandarmaya 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmaya yurda yasa dışı yollarda giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldığı bildirildi.

09.02.2020 00:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:40Van'da jandarmaya 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı
'ın ilçesinde jandarmaya yurda yasa dışı yollarda giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldığı bildirildi.
Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, Çaldıran İlçe Komutanlığını arayan bir kadının, 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollardan girdikten sonra donarak yaşamını yitirdiği yönünde ihbarda bulunduğunu belirtti.
Konunun detaylı bir şekilde incelendiğini aktaran Bilmez, "Adli, askeri makamlara ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartların normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışmaktayız." dedi.

Emin Bilmez, Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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