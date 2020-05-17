Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi

Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildiBehçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü ile 2 ton canlı inci kefali ile 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ...

17.05.2020 02:28 | Son Güncelleme: 17.05.2020 02:29
Van'da, kaçak avlanan 5,5 ton 'inci kefali' ele geçirildi
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuval ve plastik bidonlar dolusu 3,5 ton ölü ile 2 ton canlı inci kefali ile 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Erciş Asayiş Bot Timleri ile Muradiye Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan Mahallesi'nde Bendimahi Çayı üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 4 ayrı bölgede çuval ve plastik bidonlar içerisine konularak Çay'ın kenarına bırakılan 3,5 ton ölü, 2 ton da canlı inci kefali ile 350 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Ölü balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı. Ekipler inci kefalini korumak için 7/24 denetimlerini sürdürüyor. Van’da, kaçak avlanan 5,5 ton ’inci kefali’ ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Muradiye, Jandarma, Van, Güncel, Haber

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