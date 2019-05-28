28.05.2019 11:03
»»

Van'da kaçak avlanılan 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirildi

Van

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton 625 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton 625 kilogram inci kefali ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için çalışmalar sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran- Doğubeyazıt kara yolunda şüphe üzerine iki kamyonette yaptığı aramada çuvallarda 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirdi.
Kaçak avlanılan balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sahiplerine 12 bin 848 lira ceza uygulandı. Van Gölü, Çaldıran, Van, Güncel
Kaynak: AA