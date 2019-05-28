28.05.2019 13:10
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Van'da kaçak avlanılan 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton 625 kilogram inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton 625 kilogram inci kefali ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için çalışmalar sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran- Doğubeyazıt kara yolunda şüphe üzerine iki kamyonette yaptığı aramada çuvallarda 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirdi.
Kaçak avlanılan balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sahiplerine 12 bin 848 lira ceza uygulandı. Van'da kaçak avlanılan 5 ton 625 kilo inci kefali ele geçirildi Van Gölü, Çaldıran, Van, Güncel
Kaynak: AA