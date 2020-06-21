Van'da kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi, kaçak avlanan kişiye 1700 lira idari para cezası verildi.

21.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:45
Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi, kaçak avlanan kişiye 1700 lira idari para cezası verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.
Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerince, Bendimahi, Deliçay ve Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda kaçak olarak avlanmış 1 ton canlı, 4 ton ölü balık ile 16 ağ ele geçirildi. Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salınırken telef olanlar imha edildi.
Kaçak avlanan kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 1700 lira para cezası uygulandı. Van’da kaçak avlanmış 5 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel, Haber

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