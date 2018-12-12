Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:48



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:48

Van'da 34 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada 34 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.Olayla ilgili S.Ü. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.