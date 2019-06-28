28.06.2019 11:28
Haberler » Güncel » Haber

Van'da kaçak cep telefonu operasyonu

Van

Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 143 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

Van 'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 143 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ilçesindeki 2 iş yeri ile 2 evde yapılan aramada 143 gümrük kaçağı cep telefonu, kulaklık, şarj aleti ve ara kablo bulundu.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında, "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
İpekyolu , Van , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:52 Kızıl geyik doğaya salındı
11:52 Adalet Bakanlığına 12 bin 713 yeni personel
11:52 G20 öncesi "liberalizm" tartışması
11:52 Beyin kanserinde "bariyer" koklayarak alınan ilaçla aşılacak
11:51 Çınarcık Kent Konseyi seçimleri yapıldı
11:51 Kırkpınar'a Mehmetçikten 'seyyar köprülü' destek
11:51 Müzelerde ders dönemi başlıyor