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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü, 28 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 15 olduğunu söyledi.

18.07.2019 13:45 Van

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 15 olduğunu söyledi. Kendilerine gelen ilk bilgiler üzerine olay yerine hemen 20'nin üzerinde ambulans sevk edildiğini belirten Vali Bilmez, bölgede sağlık ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, Van'daki hastanelerde de yaralılara müdahale edildiğini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.
Behçet DALMAZ/VAN,


Kaynak: DHA
Emin Bilmez, Özalp, Van, Güncel

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